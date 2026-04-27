В лесах Башкирии появились первые весенние грибы

В лесах Башкортостана уже пошли первые весенние грибы. Как не перепутать сморчок с ядовитой строчкой и почему даже съедобные грибы могут стать причиной беды?

Эта новость Светлану Кучерову не удивила: она сама уже наматывает круги по лесу, пока другие только всматриваются в прогнозы погоды и робко проверяют соцсети. Биолог, автор книг о грибах и страстный поклонник «тихой охоты», она относится к тем счастливчикам, кто знает лес как свою кухню. Каждую весну, едва стаивает снег, женщина идёт на знакомые поляны за заготовками на зиму. Но прежде чем сорвать очередной экземпляр, он проходит строгий контроль.

Но, к сожалению, не все так досконально разбираются в микологии, как Светлана. Многие идут в лес по принципу: всё, что похоже на гриб, съедобно. И тогда в корзину летит всё подряд: поганки, ложные опята и те самые ядовитые строчки. Как же определить опасность наверняка?

Но даже если вы точно отличили съедобный гриб от ядовитого, весенний лес таит новые опасности: клещи, холодный ветер, потеря ориентации в пасмурный день. Именно поэтому сотрудники МЧС России по Башкортостану напоминают: сбор правильных грибов не должен заканчиваться поисками потерявшихся.