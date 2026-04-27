Стерлитамакская филармония завершила 35-й сезон грандиозным концертом

Стерлитамакская филармония завершила 35-й творческий сезон грандиозным концертом. Мероприятие с названием «Мы – народ, и мы – едины» посвятили Году единения народов России.

На одной сцене выступили все коллективы объединения: башкирская эстрадно-фольклорная группа «Ашкадар», Театр танца, Оркестр русских народных инструментов, чувашский ансамбль «Сарби» и музыкально-литературный лекторий. Танцоры представили национальные пляски народов мира, солисты исполнили патриотические песни и инструментальные композиции. По традиции, в рамках мероприятия прошла церемония награждения.