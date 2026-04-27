Пожароопасный период и триумф спортсменов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Реставрация памятника Салавату Юлаеву, триумф башкирских спортсменов на мировой арене, подготовка республики к особому противопожарному периоду – эти и другие вопросы обсудили на оперативном совещании правительства, которое провёл Глава Башкортостана. Радий Хабиров дал ряд поручений членам кабмина и руководителям муниципалитетов. Какие именно – в нашем сюжете.

Этот бой уже назвали лучшим в 2026 году. Башкирский боксёр Артур Субханкулов после победы над Баходуром Усмоновым стал официальным претендентом на звание чемпиона мира. Для спортсмена из Таджикистана это поражение стало первым на профессиональном уровне. В активе нашего боксёра теперь 12 побед, шесть из которых были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На бой с действующим обладателем пояса по версии IBF Рэймондом Мураталльей из США Субхангулов выйдет в качестве кавалера Ордена Салавата Юлаева. Высокую государственную награду Башкортостана он получил из рук главы республики.

Артур Субханкулов на наших глазах подбирается к своему триумфу. В 12 раундах нокаут был на 11-м, это волевая победа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Годами в республике формировалась школа фехтования, и результаты не заставили себя ждать. Спортсмены Центра спортивной подготовки Римы Баталовой Владислав Журавлёв и олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина в личном зачёте завоевали серебряную и золотую медали соответственно на чемпионате России по фехтованию, который прошёл в Казани.

Восстанавливается и лесной фонд республики. В регионе стартовала ежегодная акция «Зелёная Башкирия». За последние шесть лет в её рамках высадили 185 тысяч деревьев, более 1,5 млн саженцев и кустарников. В каждом городе и районе республики появились новые парки, скверы и аллеи. За это Радий Хабиров поблагодарил глав администраций. Но без ложки дёгтя не обошлось: уборке улиц и территорий не везде уделяется должное внимание.

Коллеги, всем хочу сказать: смёт – это ненормативное содержание. В каждом городе это есть, и в Уфе есть. Это вы должны убирать, потом эта пыль на дорогах, она влияет на здоровье. Нужно добиваться того, чтобы смёт убирали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Высокую оценку на федеральном уровне получила деятельность бизнес-шерифов. Институт, созданный по инициативе Радия Хабирова шесть лет назад по рекомендации Агентства стратегических инициатив, будет тиражирован в других регионах России. За год количество субъектов МСП в республике выросло на шесть процентов, превысив отметку в 154 тысячи малых и средних предприятий. Часть из них связана с лесным хозяйством, защитить которое поручил Глава Башкортостана. С 30 апреля на территории республики будет объявлен особый противопожарный период.

Будем надеяться, что все службы готовы к пожароопасному периоду. Необходимо внимательно соблюдать все те решения, которые принимаем, и их реализовывать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров рассказал жителям республики и своим коллегам о визите в мастерскую, где ведётся масштабная реконструкция символа Башкортостана – памятника Салавату Юлаеву. По словам главы республики, решение было правильным и своевременным.

Когда мы принимали это непростое решение, мы знали о том, что скульптура в плохом состоянии. Теперь мы видим, что оно было не просто плохим, а катастрофическим. Утратить наш национальный символ мы могли в любой момент. Спасибо Всевышнему, что этого не произошло. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан