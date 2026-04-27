Пожароопасный период и триумф спортсменов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Реставрация памятника Салавату Юлаеву, триумф башкирских спортсменов на мировой арене, подготовка республики к особому противопожарному периоду – эти и другие вопросы обсудили на оперативном совещании правительства, которое провёл Глава Башкортостана. Радий Хабиров дал ряд поручений членам кабмина и руководителям муниципалитетов. Какие именно – в нашем сюжете.
Этот бой уже назвали лучшим в 2026 году. Башкирский боксёр Артур Субханкулов после победы над Баходуром Усмоновым стал официальным претендентом на звание чемпиона мира. Для спортсмена из Таджикистана это поражение стало первым на профессиональном уровне. В активе нашего боксёра теперь 12 побед, шесть из которых были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На бой с действующим обладателем пояса по версии IBF Рэймондом Мураталльей из США Субхангулов выйдет в качестве кавалера Ордена Салавата Юлаева. Высокую государственную награду Башкортостана он получил из рук главы республики.
Годами в республике формировалась школа фехтования, и результаты не заставили себя ждать. Спортсмены Центра спортивной подготовки Римы Баталовой Владислав Журавлёв и олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина в личном зачёте завоевали серебряную и золотую медали соответственно на чемпионате России по фехтованию, который прошёл в Казани.
Восстанавливается и лесной фонд республики. В регионе стартовала ежегодная акция «Зелёная Башкирия». За последние шесть лет в её рамках высадили 185 тысяч деревьев, более 1,5 млн саженцев и кустарников. В каждом городе и районе республики появились новые парки, скверы и аллеи. За это Радий Хабиров поблагодарил глав администраций. Но без ложки дёгтя не обошлось: уборке улиц и территорий не везде уделяется должное внимание.
Высокую оценку на федеральном уровне получила деятельность бизнес-шерифов. Институт, созданный по инициативе Радия Хабирова шесть лет назад по рекомендации Агентства стратегических инициатив, будет тиражирован в других регионах России. За год количество субъектов МСП в республике выросло на шесть процентов, превысив отметку в 154 тысячи малых и средних предприятий. Часть из них связана с лесным хозяйством, защитить которое поручил Глава Башкортостана. С 30 апреля на территории республики будет объявлен особый противопожарный период.
Также Радий Хабиров рассказал жителям республики и своим коллегам о визите в мастерскую, где ведётся масштабная реконструкция символа Башкортостана – памятника Салавату Юлаеву. По словам главы республики, решение было правильным и своевременным.
И вариантов такой работы есть несколько. Подробнее об этом Глава Башкортостана рассказал в своём большом интервью, которое выйдет на телеканале БСТ сегодня в 22 часа.