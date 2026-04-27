В Башкирии капитально отремонтируют 53 учреждения образования

На совещании также обсудили вопросы модернизации образовательных учреждений. В Башкортостане в этом году капитально ремонтируют 41 школу, а также по шесть детсадов и колледжей. Объём работы большой, а вот сроки – сжатые. Успевают ли подрядчики к новому учебному году?

Проверяющие заходят в школу через центральный вход, но вот к приёмке через несколько месяцев для них распахнут уже другие двери. Одно из важных новшеств в школе №31 – входную группу после капремонта перенесут. По словам учителей, нынешний портал не защищён забором и выходит к проезжей части, что небезопасно.

Менять будут буквально всё: от полов и проводки до фасада и внутренних помещений. Поскольку в школе углублённо изучают естественнонаучные предметы, преобразят профильные кабинеты физики, биологии, химии, оснастив их новым оборудованием. Ремонт здесь начали в январе, а завершить планируют к августу. По словам подрядчиков, идут в срок, и задержек быть не должно.

Школа №31 носит имя разведчика Рихарда Зорге. Здание построили в 1971 году. Учреждение – кузница знаменитостей: в разное время здесь учились глава Центробанка Эльвира Набиуллина, олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов и хоккеист Андрей Василевский. Учителя надеются, что после обновления школа продолжит традиции воспитания и обучения. Ну а пока ученики временно распределены по двум другим учебным заведениям.

Вдохнут вторую жизнь и в физико-математический лицей №93. Это учебное заведение также славится успехами учеников, которые регулярно побеждают во всероссийских олимпиадах. Здание также приведут в порядок, но вот кабинеты трогать не будут – они и так в хорошем состоянии.

В этом году капремонт пройдёт в 41 здании школы. Модернизация пяти из них рассчитана на два года: они распахнут двери в 2027 году. А вот большую часть объектов – 36 – планируют сдать до нынешнего 1 августа. И сделать всё нужно в установленные сроки, отметил на оперативном совещании Радий Хабиров.

Вижу, что научились работать с федеральной программой. Когда мы не срываем сроки, то получаем дополнительные средства. Надо и сейчас выполнить все работы вовремя. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан