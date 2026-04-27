В Башкирии отремонтируют 200 км дорог и 15 мостов

В Башкортостане в этом году отремонтируют 200 км дорог и 15 мостов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Такие данные приводит региональный Минтранс. Всего же будет отремонтировано 570 км дорог. На многих объектах уже приступили к работам, как например в Гафурийском районе. Здесь меняется не только асфальт, но и вся «дорожная одежда».

Виброкаток неспешно утрамбовывает смесь. Слой основания должен получиться максимально ровным и плотным, поэтому каткам нужно пройтись не один раз. Перед ним равномерно строительный слой распределяет грейдер. А впереди – сама машина, которая и создаёт основу.

Ремонт на семикилометровом участке дороги Толбазы – Красноусольский идёт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ежедневно на объекте работают порядка 35 человек и 20 единиц техники. Дорога загружена, это объездной путь села Красноусольский, ведущий к санаторию. В последние годы она пришла в плачевное состояние.

На второй захватке ремонтируемого участка уже укрепили обочины и приступили к укладке первого слоя асфальта. Но прежде чем уложить второй слой, дорога пройдёт проверку.

