Башкирия участвует в обновлении набережной Диоскуров в Абхазии

Набережная Диоскуров – это исторический объект, от причала которого в СССР отходили корабли с продовольствием для других республик во времена его нехватки. Реконструкция объекта ведётся при поддержке Москвы, Башкортостана, Татарстана, Краснодарского края, а также предпринимателей.
Так сейчас выглядит Сухумская набережная, знакомая многим туристам. Вместо променадов – строительные работы, а будущие элементы прогулочной зоны изготавливаются за тысячи километров от Абхазии.
Из кусков гранита и мрамора они изготавливают то, что простоит века. Задача – не создать новую набережную, а повторить исторический облик, но уже из более крепких материалов.
Сначала специалисты перенесли все элементы в 3D-модель. А уже в Уфе на основе этих данных под каждую деталь писалась программа, и, ориентируясь на неё, рабочие воссоздавали на станках будущие составляющие набережной.
Одна из изюминок набережной – это фонари в виде колонн. На изготовление одной такой уходит около 60 часов, а необходимо 42 штуки. Предприятие работает в круглосуточном режиме, чтобы успеть к сроку.
Реконструкция набережной ведётся по инициативе федерального центра. Участие в работах принимают Москва, Башкортостан, Татарстан и Краснодарский край. Для нашей республики это дань памяти исторической продовольственной помощи, которую жители Абхазии оказали региону в 1920-е годы.
Первая партия элементов из Башкортостана уже прибыла в Сухум. Рабочие приступили к установке.