Башкирия участвует в обновлении набережной Диоскуров в Абхазии

Набережная Диоскуров – это исторический объект, от причала которого в СССР отходили корабли с продовольствием для других республик во времена его нехватки. Реконструкция объекта ведётся при поддержке Москвы, Башкортостана, Татарстана, Краснодарского края, а также предпринимателей.

Так сейчас выглядит Сухумская набережная, знакомая многим туристам. Вместо променадов – строительные работы, а будущие элементы прогулочной зоны изготавливаются за тысячи километров от Абхазии.

Из кусков гранита и мрамора они изготавливают то, что простоит века. Задача – не создать новую набережную, а повторить исторический облик, но уже из более крепких материалов.

В Абхазии высокая сейсмическая активность, поэтому все конструкции должны быть устойчивы. Также влияет погода: морской воздух, соли. Там были известняковые породы, а это гранит – он намного долговечнее. Иван Неуконин, технолог-проектировщик

Сначала специалисты перенесли все элементы в 3D-модель. А уже в Уфе на основе этих данных под каждую деталь писалась программа, и, ориентируясь на неё, рабочие воссоздавали на станках будущие составляющие набережной.

После ЧПУ-станка мы доводим все элементы вручную, чтобы придать историческую достоверность, приблизить к оригиналу тех времён. Используем мрамор, так как сам материал очень яркий, светится. Руслан Гарифуллин, скульптор

Одна из изюминок набережной – это фонари в виде колонн. На изготовление одной такой уходит около 60 часов, а необходимо 42 штуки. Предприятие работает в круглосуточном режиме, чтобы успеть к сроку.

На территории СНГ это наиболее посещаемое место. Постарались сохранить первоначальный исторический замысел, чтобы это была архитектурная лента, белая. Все привыкли именно к белоснежной набережной. Очень надеюсь, что жители наших республик приедут в Абхазию и увидят результат нашей работы. Иван Голота, руководитель проекта

Реконструкция набережной ведётся по инициативе федерального центра. Участие в работах принимают Москва, Башкортостан, Татарстан и Краснодарский край. Для нашей республики это дань памяти исторической продовольственной помощи, которую жители Абхазии оказали региону в 1920-е годы.

Действительно, история взаимоотношений Республики Башкортостан и Республики Абхазия имеет вековую традицию. Наши народы всегда приходили на помощь друг другу, и в целом то, что мы делаем, – это дополнительная возможность сблизить наши народы. Будет напоминать многим поколениям о наших братских взаимоотношениях. Бадра Гунба, Президент Республики Абхазия