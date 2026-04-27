Годовалому ребёнку из Уфы необходима трансплантация лёгких

Маленькому Лёве Григорьеву из Уфы необходима трансплантация лёгких. У годовалого мальчика редкое и тяжёлое заболевание – гистиоцитоз, на фоне которого развилась тяжёлая дыхательная недостаточность. Надежду на выздоровление дали в Индии. Сейчас семья Григорьевых собирает средства на хирургическое вмешательство: необходимо около 52 миллионов рублей.

Маленькому Лёве море по колено. Он быстро научился ходить, смышлёный мальчик радовал родителей. Но неожиданно родители заметили высыпания на коже и проблемы с дыханием. Тревожные симптомы со временем начали только усиливаться. После обследований врачи выявили тяжёлое поражение лёгких. У Льва диагностировали редкое заболевание – гистиоцитоз. Иммунные клетки, выполняющие защитную функцию, начинают бесконтрольно размножаться, образуя опухоли и повреждая ткани.

Из Республиканской детской больницы малыша срочно отправили в Москву. Сейчас состояние ребёнка крайне тяжёлое: он находится в состоянии медикаментозного сна и подключён к аппарату ИВЛ. Все жизненно важные функции Льва поддерживают врачи.

Помочь малышу могут в Индии. Там ему проведут операцию по трансплантации лёгких. Сейчас для Лёвы открыт сбор на 52 миллиона рублей. Каждая, даже самая незначительная сумма, приблизит мальчика к выздоровлению. Реквизиты вы видите на ваших экранах.