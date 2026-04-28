Ушла в лес и пропала: в Башкирии нашли заблудившуюся женщину

В Бижбулякском районе полицейские нашли женщину, которая заблудилась в лесу. Сообщение о происшествии накануне поступило в Центр обработки вызовов Системы-112.

К счастью, женщину удалось оперативно обнаружить. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, медицинская помощь ей не потребовалась.

С начала года в Башкирии зарегистрировано 38 сообщений о потерявшихся. В лесах заблудились 67 человек, среди них – 17 детей.