Пьяного жителя Башкирии задержали с поддельными правами

В селе Кушнаренково сотрудники ДПС остановили «Ладу Гранту», за рулем которой находился 34-летний местный житель. По данным Госавтоинспекции, мужчина был пьян. По его словам, он поехал за энергетическим напитком.

Во время проверки выяснилось, что водительское удостоверение оформлено на другого человека. Более того, мужчина прав никогда не получал. Поддельный документ он купил через соцсети за 110 тысяч рублей.

В отношении нарушителя составили административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения без прав. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование подложного документа.

Автомобиль отправили на спецстоянку.