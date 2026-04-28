В Башкирии с 30 апреля вводят особый противопожарный режим

С 30 апреля в Башкирии начнет действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 12 июня 2026 года. Решение принято из-за повышения уровня пожарной опасности.

В этот период в республике запрещено сжигать сухую траву и мусор, а также разводить костры. За нарушение требований предусмотрены крупные штрафы, в отдельных случаях возможна уголовная ответственность.