В Башкирии ветеран СВО планирует открыть рыбоводческое хозяйство

В Иглинском районе бывший участник спецоперации планирует открыть рыбоводческое хозяйство. Предпринимательский проект ветерана с позывным «Фил» поддержали в центре занятости населения. У мужчины есть опыт работы в Миякинской рыбной компании, земельный участок с подходящим зданием и поддержка соратников. С помощью субсидии он планирует купить оборудование, сырье и корма для разведения мальков и выращивания товарной рыбы.

После специальной военной операции, уволившись, решил заняться разведением рыбы, платной рыбалкой. Имея большой опыт разведения рыбы, решили с ребятами-сослуживцами сделать свой бизнес, чтобы приносил доход. Все условия есть: пруд есть, здание есть для выращивания мальков. Дай бог, одобрят грант нам, завтра начинаем работать. Планируем разводить карпов. Белый амур, толстолобик.

позывной «Фил», ветеран СВО

Рассмотрели участника СВО, который представил бизнес-план по платной рыбалке. Я считаю, это значимое событие для Иглинского района, потому что в нашем Иглинском районе объявлен Год туризма, это развитие предпринимательской деятельности, но самое главное – это занятость участников СВО.

Игорь Вязов, руководитель отдела Республиканского центра занятости населения по Иглинскому району

Это уже четвёртый проект от участника СВО, поддержанный местной администрацией и получивший субсидию в этом году. Все бизнес-идеи объединены общей целью – развитие туризма в Иглинском районе и поддержка военнослужащих.

У нас самое большое число участников специальной военной операции в районе, чем во всей республике, поэтому ребят хочется поддержать. Отрадно, что ребята приходят с мыслями о дальнейшей жизни, о дальнейшем развитии, о том, что надо заниматься собственным делом. А еще очень здорово, что ребята друг друга поддерживают.

Венера Нуриахметова, заместитель главы администрации Иглинского района по предпринимательству и инвестиционной деятельности
