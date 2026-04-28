В Башкирии ветеран СВО планирует открыть рыбоводческое хозяйство

В Иглинском районе бывший участник спецоперации планирует открыть рыбоводческое хозяйство. Предпринимательский проект ветерана с позывным «Фил» поддержали в центре занятости населения. У мужчины есть опыт работы в Миякинской рыбной компании, земельный участок с подходящим зданием и поддержка соратников. С помощью субсидии он планирует купить оборудование, сырье и корма для разведения мальков и выращивания товарной рыбы.
Это уже четвёртый проект от участника СВО, поддержанный местной администрацией и получивший субсидию в этом году. Все бизнес-идеи объединены общей целью – развитие туризма в Иглинском районе и поддержка военнослужащих.