В Башкирии проходит форум сообщества «Росмолодёжь. Гранты»

Башкортостан на три дня стал центром притяжения федеральных экспертов грантовых конкурсов Росмолодёжи. Парк «Патриот» объединил более 170 специалистов сообщества «Росмолодёжь. Гранты» из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутия), Твери, Республики Коми и регионов Приволжского федерального округа.

Установочную сессию для участников форума провели федеральные спикеры Алина Козлова, Наталья Меринова и Артём Затолокин, которые разобрали ключевые нововведения грантового конкурса 2026 года, а также роли и место участников в экосистеме. Организаторы также подготовили культурно-досуговую программу и квиз на знание истории Башкортостана. Организаторами форума выступили Росмолодёжь, правительство республики и региональное Министерство молодёжной политики.