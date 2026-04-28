В Башкирии реализуется образовательный проект «Научный турнир в чемодане»

В Башкортостане реализуется образовательный проект для воспитанников школ-интернатов «Научный турнир в чемодане». В нем принимают участие школьники 5-8 классов из Кумертау, Ишимбая и Месягутово. Лучшие педагоги республики проводят для них нетипичные занятия по физике, математике и робототехнике.

На выездных мероприятиях дети конструируют модели, участвуют в научных играх и мастер-классах. 48 лучших участников попали в финальную смену в Уфе. Здесь ребята применили на деле то, чему их учили на протяжении года. Команды из разных городов республики на скорость запускали дроны и программировали машины.