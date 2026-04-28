В Башкирии прошла акция по сохранению озера Талкас

Возле озера Талкас прошла акция по сохранению водоёма. Более 500 участников очистили территорию от мусора, а недалеко от берега высадили две тысячи сосен. В прошлые годы здесь также проводилась подобная работа.
Как рассказал депутат Госдумы Зариф Байгускаров, учёные-экологи назвали причины обмеления озера: малое поступление воды от родников, питающих водоём, и вырубка соснового леса около 100 лет назад по берегам Талкаса. Эти причины сейчас и пытаются устранить неравнодушные путём возрождения сосновой чащи и очистки источников.