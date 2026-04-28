В Башкирии прошла акция по сохранению озера Талкас

Возле озера Талкас прошла акция по сохранению водоёма. Более 500 участников очистили территорию от мусора, а недалеко от берега высадили две тысячи сосен. В прошлые годы здесь также проводилась подобная работа.

Как рассказал депутат Госдумы Зариф Байгускаров, учёные-экологи назвали причины обмеления озера: малое поступление воды от родников, питающих водоём, и вырубка соснового леса около 100 лет назад по берегам Талкаса. Эти причины сейчас и пытаются устранить неравнодушные путём возрождения сосновой чащи и очистки источников.

Мы почистили четыре родника, сделали ограждение, и вода начала бурлить и выходить из источника. Было видно, как вода наполняет наше озеро Талкас. Мы будем продолжать эту работу: в этом году в августе мы сделаем ещё четыре родника, сделаем ограждение, поставим сруб, сделаем крышу, и в этом году мы сделаем беседки вокруг озера.

Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы России
