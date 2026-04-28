Радий Хабиров принял участие в сессии АСИ по вопросам поддержки семьи

Большая семья – большое счастье. Поддержку рождаемости и многодетности обсудили в Уфе. В мозговом штурме приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, эксперты Агентства стратегических инициатив, молодежных организаций и студенческого сообщества, общественные и научные деятели, члены республиканского правительства. Во время сессии было отмечено, что демографические показатели региона ниже среднероссийских. Но у Башкирии есть задел, чтобы улучшить ситуацию.
Республика всегда была сильна традициями многодетности. Но, как и остальные регионы страны, попала в демографическую яму. С 2015 года отмечается снижение рождаемости. И чтобы переломить эту тенденцию, нужна интеллектуальная работа. Эту тему обсудили на проектно-аналитической сессии Правительства Башкортостана и Агентства стратегических инициатив.
И первая из них – стабильная экономическая ситуация, наличие работы, безопасность, а также социальная инфраструктура для семьи. Это базовая задача, которую решает управленческая команда. Глава Башкортостана также отметил, что важно продолжать поддержку многодетных родителей, повышать их статус, обратить внимание на молодых людей, которые только вступают в брак, и создавать условия для студенческих семей.
Помогать в этом будет Агентство стратегических инициатив. Директор дивизиона семьи и демографии Григорий Сайфуллин, который сам воспитывает шестерых детей, привёз в Уфу 300 предложений, 85 процентов которых не про деньги, а про семейные ценности. Он отметил, что негативная динамика демографических показателей характерна для многих стран мира. Это связано с урбанизацией, изменением моделей поведения и ценностных установок населения. В то же время эксперт высоко оценил потенциал Башкортостана в части повышения эффективности семейной политики.
По итогам сессии будет сформирован пакет предложений по совершенствованию региональной демографической политики. После его обсуждения с главой республики Агентство стратегических инициатив выработает совместное решение. И оно будет реализовано. У Башкортостана есть большой потенциал развития комплексной поддержки семей с детьми, отмечают эксперты.
Рождаемость рождается за пределами здравоохранения. И чтобы успешно решить данный вопрос, в республике уделяется внимание развитию всей инфраструктуры: строятся больницы, школы, детские сады, парки для прогулок. И делается это не только для повышения демографии. Нам важен каждый ребёнок, будь он первым, третьим, пятым или десятым в семье.