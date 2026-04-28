Радий Хабиров принял участие в сессии АСИ по вопросам поддержки семьи

Большая семья – большое счастье. Поддержку рождаемости и многодетности обсудили в Уфе. В мозговом штурме приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, эксперты Агентства стратегических инициатив, молодежных организаций и студенческого сообщества, общественные и научные деятели, члены республиканского правительства. Во время сессии было отмечено, что демографические показатели региона ниже среднероссийских. Но у Башкирии есть задел, чтобы улучшить ситуацию.

Республика всегда была сильна традициями многодетности. Но, как и остальные регионы страны, попала в демографическую яму. С 2015 года отмечается снижение рождаемости. И чтобы переломить эту тенденцию, нужна интеллектуальная работа. Эту тему обсудили на проектно-аналитической сессии Правительства Башкортостана и Агентства стратегических инициатив.

Это история не из разряда, что ты принял управленческое решение, и всё полетело, побежало. Нет, конечно. Эта работа в долгую, и она интеллектуальная должна быть. Она состоит из двух половин, каждая из которых имеет огромное значение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И первая из них – стабильная экономическая ситуация, наличие работы, безопасность, а также социальная инфраструктура для семьи. Это базовая задача, которую решает управленческая команда. Глава Башкортостана также отметил, что важно продолжать поддержку многодетных родителей, повышать их статус, обратить внимание на молодых людей, которые только вступают в брак, и создавать условия для студенческих семей.

Обратить внимание на многодетные семьи. В первую очередь они у нас локомотивы. Это молодые семьи. Люди вступают в брак в молодом возрасте. Студенческие семьи точно требуют особой заботы. Раньше на них смотрели – есть и есть, они как-то сами справятся. Формирование и дальнейшее развитие всего, что связано в медицине с родовспоможением. Сопровождение беременности, рождение. Там достаточно много сделано, но надо дальше налаживать процессы. Поэтому такая интеллектуальная работа предстоит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помогать в этом будет Агентство стратегических инициатив. Директор дивизиона семьи и демографии Григорий Сайфуллин, который сам воспитывает шестерых детей, привёз в Уфу 300 предложений, 85 процентов которых не про деньги, а про семейные ценности. Он отметил, что негативная динамика демографических показателей характерна для многих стран мира. Это связано с урбанизацией, изменением моделей поведения и ценностных установок населения. В то же время эксперт высоко оценил потенциал Башкортостана в части повышения эффективности семейной политики.

Для Республики Башкортостан сегодня один из ключевых факторов – это группа женщин и семьи 30-39 лет. Их сегодня большинство в республике. Как правило, там родились уже двое и более детей. Мы видим, что нам сейчас необходимо донастроить текущую сферу поддержки, не только меры, но и в целом окружение, социальные практики, условия предоставления разных услуг. Чтобы каждая семья, чем больше детей, тем больше возможностей приобретала. Это наш первый фактор работы. Григорий Сайфуллин, директор Дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив

По итогам сессии будет сформирован пакет предложений по совершенствованию региональной демографической политики. После его обсуждения с главой республики Агентство стратегических инициатив выработает совместное решение. И оно будет реализовано. У Башкортостана есть большой потенциал развития комплексной поддержки семей с детьми, отмечают эксперты.