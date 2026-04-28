В Башкирии прошел форум групповых проектов учащихся «Первый проект»

Юные исследователи Башкортостана собрались в Хайбуллинском районе. Там прошел третий форум групповых проектов учащихся «Первый проект». В этом году свои работы защищали 22 команды из Хайбуллинского, Зилаирского, Баймакского, Абзелиловского, Зианчуринского, Белорецкого, Кугарчинского районов и города Сибая.

За предыдущие два года проведения форума реализованы девять проектов ребят. Так, благодаря победе в школе села Новый Зирган появился передвижной музей, а в селе Акъяр озеленили территорию вокруг школы №2.