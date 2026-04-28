Глава Башкортостана поставил перед муниципалитетами необычную задачу: готовиться к стрижке одуванчиков. На оперативном совещании правительства Радий Хабиров поблагодарил глав районов за проведённые субботники и обратил внимание на детали. Первое – убрать смёт с обочин дорог, второе – избавиться от брошенных автомобилей, в частности, во дворе дома на улице Баязита Бикбая в Уфе.

Что касается чистоты в целом, глава республики признал: посол Южной Осетии, прогуливаясь по Уфе, назвал город «стерильно чистым». Руководитель региона с этой оценкой согласился не полностью, но отметил, что приятно, когда гости это видят. И тут же дал новое поручение: приступать к стрижке одуванчиков. Весна вступает в свои права, а значит, газоны тоже требуют ухода.