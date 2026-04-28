Жителям Башкирии рассказали о правилах утилизации крупногабаритного мусора

Новая система обращения с крупногабаритным мусором. Большие отходы необходимо утилизировать, следуя правилам. Нарушение требований грозит штрафами и ухудшением экологического состояния районов. Как и где должны быть собраны предметы, которые не помещаются в обычные контейнеры?
Большим отходам – большие контейнеры. Житель Уфимского района Рауф Саитгалеев знает правила утилизации крупногабаритного мусора. К нему относится мебель, бытовая техника, а также материалы, оставшиеся после ремонта. Собирать такие отходы необходимо в специально отведённых местах: в бункерах, расположенных на контейнерных площадках. Не следует оставлять крупногабаритный мусор в обычных баках и рядом с ними.
Граждане обязаны самостоятельно относить крупногабаритные отходы на контейнерные площадки. При этом мебель стоит выбрасывать в разобранном виде и избавиться от торчащих гвоздей и шурупов, которые могут травмировать.
Важно помнить, что за нарушение утилизации крупногабаритного мусора грозит штраф. Для физических лиц он составляет от одной тысячи до трёх тысяч рублей, а для юридических – до 250 тысяч. Ужесточение экологических правил стало следствием роста правовых нарушений. Так, в прошлом году Росприроднадзор подал в суды более тысячи исков о возмещении вреда окружающей среде. Сегодня «Спецавтохозяйство» устанавливает фотоловушки.
Сегодня на территории Башкортостана размещено более 37 тысяч мест накопления отходов, регулярным вывозом охвачены все населённые пункты. Одной из важнейших задач является переработка и повторное использование твёрдых коммунальных отходов. Следуя простым правилам, можно сохранить чистоту на улицах и обеспечить комфорт жителей.