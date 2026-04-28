Жителям Башкирии рассказали о правилах утилизации крупногабаритного мусора

Новая система обращения с крупногабаритным мусором. Большие отходы необходимо утилизировать, следуя правилам. Нарушение требований грозит штрафами и ухудшением экологического состояния районов. Как и где должны быть собраны предметы, которые не помещаются в обычные контейнеры?

Большим отходам – большие контейнеры. Житель Уфимского района Рауф Саитгалеев знает правила утилизации крупногабаритного мусора. К нему относится мебель, бытовая техника, а также материалы, оставшиеся после ремонта. Собирать такие отходы необходимо в специально отведённых местах: в бункерах, расположенных на контейнерных площадках. Не следует оставлять крупногабаритный мусор в обычных баках и рядом с ними.

Граждане обязаны самостоятельно относить крупногабаритные отходы на контейнерные площадки. При этом мебель стоит выбрасывать в разобранном виде и избавиться от торчащих гвоздей и шурупов, которые могут травмировать.

Важно помнить, что за нарушение утилизации крупногабаритного мусора грозит штраф. Для физических лиц он составляет от одной тысячи до трёх тысяч рублей, а для юридических – до 250 тысяч. Ужесточение экологических правил стало следствием роста правовых нарушений. Так, в прошлом году Росприроднадзор подал в суды более тысячи исков о возмещении вреда окружающей среде. Сегодня «Спецавтохозяйство» устанавливает фотоловушки.