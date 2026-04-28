В Уфе прошёл фестиваль полезных игр

В Уфе прошёл первый в России фестиваль полезных игр. В межвузовском кампусе на протяжении двух дней дети со всей республики играли в обучающие видеоигры, собирали дроны, программировали роботов и принимали участие в мастер-классах. Участники создавали и тестировали игры, а начинающие авторы могли представить свои проекты и получить поддержку от правительства и партнёров.
Уфа была выбрана местом проведения благодаря тому, что здесь в 2023 году был дан старт работы Национальной киберфизической платформы «Берлога». Её игры позволяют обучать детей программированию, пилотированию БПЛА, инженерии. Сегодня в Башкортостане действуют более 100 кружков «Берлоги».