В Уфе состоялась презентация книги «Бабичевы»

В Уфе презентовали книгу, которая бережно восстановила историю одного из известных родов Башкортостана. Издание «Бабичевы» посвящено не только выдающемуся поэту и общественному деятелю – на её страницах оживают судьбы врачей, учёных, педагогов и сельских тружеников, чьи корни уходят в село Кигазытамак Мишкинского района.
Выпуск книги приурочен к 170-летию родного села Бабичевых. В основе издания – архивные документы, редкие фотографии и живые воспоминания потомков. Это не просто родословная, а история целой эпохи, рассказанная через судьбы людей, которые прославили свой край.