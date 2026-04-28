В Уфе состоялась презентация книги «Бабичевы»

В Уфе презентовали книгу, которая бережно восстановила историю одного из известных родов Башкортостана. Издание «Бабичевы» посвящено не только выдающемуся поэту и общественному деятелю – на её страницах оживают судьбы врачей, учёных, педагогов и сельских тружеников, чьи корни уходят в село Кигазытамак Мишкинского района.