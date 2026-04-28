Радий Хабиров принял участие в совещании по вопросам образования

Радий Хабиров принял участие во всероссийском совещании по вопросам образования под председательством вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко, посвящённом итогам работы за прошлый год и определению задач на 2026 год. По поручению Владимира Путина реализуется национальный проект «Молодёжь и дети», направленный на обновление инфраструктуры и повышение образовательных результатов. Идёт масштабная работа по строительству и капитальному ремонту учреждений.

В Башкортостане в 2026 году капитальный ремонт пройдёт на 53 объектах в 24 муниципалитетах. Модернизация ещё пяти школ рассчитана на два года. Современные условия для обучения получат более 28,5 тыс. детей и студентов. Также на совещании речь шла о подготовке к государственной итоговой аттестации и к летней оздоровительной кампании. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что приоритетная задача здесь – обеспечение безопасности и доступности детского отдыха. В Башкортостане этим летом будут работать 1 940 детских лагерей, в которых отдохнут более 200 тысяч детей.