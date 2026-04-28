Радий Хабиров рассказал о двух вариантах восстановления памятника Салавату Юлаеву

Состояние памятника Салавату Юлаеву оказалось критическим – гораздо хуже, чем предполагалось ранее. Об этом в интервью телеканалу БСТ заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров, раскрыв детали сложной реставрации монумента национальному герою. По словам руководителя региона, сегодня рассматриваются два варианта спасения скульптуры.
Выбранный путь щадящей реставрации на деле почти невозможен: специалисты уверены, что около 60-70% внешнего слоя памятника придётся отливать заново. Альтернатива – полная замена: отлить из бронзы точную копию и установить на прежнем месте. Однако этот вариант тут же порождает новую проблему: что делать со старым памятником, ведь он является объектом культурного наследия.
Радий Хабиров подчеркнул, что в столь сложной ситуации нельзя полагаться только на мнение чиновников или узкого круга реставраторов. Глава региона заявил, что свою позицию должны высказать и специалисты, и жители Башкортостана, и общественные организации. Чтобы принять максимально взвешенное решение, завтра в цехе реставрации памятника Салавату Юлаеву состоится заседание наблюдательного совета, где вопрос судьбы монумента будет обсуждаться открыто и с участием всех заинтересованных сторон.