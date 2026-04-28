В Уфе продолжается отбор добровольцев на военную службу по контракту

В едином пункте отбора граждан на военную службу по контракту «Защитник» продолжается набор добровольцев. Это единая точка, где в течение суток можно централизованно восстановить и оформить все документы, пройти медкомиссию, получить банковскую карту, подписать контракт и отбыть к месту службы. Ежедневно сюда прибывают десятки жителей республики, а также других регионов.

Главный принцип при заключении контракта – это добровольное решение кандидата. В ходе межведомственного совещания заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин подчеркнул, что контракт с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключается сроком на один, два или три года в соответствии с принятым решением добровольца. При этом командиры не смогут самовольно перевести его в другое подразделение.