Жителям Башкирии рассказали, как уберечь себя от сезонных заболеваний

В Башкортостане число заболевших острыми респираторными инфекциями пошло на спад. Пик заболеваемости был в феврале-марте. Тем не менее, вероятность подхватить инфекцию все же остается, особенно сейчас, в сезон холодной весны и окончания отопительного сезона. Как укрепить иммунитет и помочь организму справиться с сезонными инфекциями?

Боль в горле, ломота в теле, высокая температура – именно с такими симптомами к терапевту обратилась уфимка Илюза Узбекова. Причиной заболевания, по словам девушки, стала холодная весна. Согреться не получается даже дома.

Переохлаждение снижает местный иммунитет слизистых, а в непроветриваемых холодных квартирах вирусы циркулируют активнее. Отсюда и повышенное число обращений с симптомами простудных заболеваний и ОРВИ.

Главные враги иммунитета – не только вирусы, но и дефицит витамина D после зимы, стресс, нарушение сна и, конечно, обманчивая погода. Как помочь организму в таких условиях? По словам врачей, основной фундамент иммунитета – это качественный сон, физическая активность, работа со стрессом и эмоциональным выгоранием и правильное питание.

И стоит напомнить: нельзя заниматься самолечением во избежание осложнений. При наличии першения в горле, насморка или температуры нужно обратиться за помощью. Также уделять внимание поддержке иммунитета не только в простудный сезон, а круглогодично.