В Уфу прибыл первый круизный теплоход с момента начала навигации

Сегодня в Уфу прибыл первый круизный теплоход с момента начала навигации. Четырёхпалубное судно «Виссарион Белинский» прибыло из Нижнего Новгорода. Столица Башкортостана для теплохода класса «река-море» – конечный пункт маршрута. Здесь он сделал разворот и отправился в обратный путь. У пассажиров было несколько часов, чтобы познакомиться с Уфой.

Задорная плясовая музыка и танцы – на причале возле Монумента Дружбы настоящий праздник. Так в Уфе встречали первый круизный теплоход в этом году. Такую встречу пассажиры судна спешили снять на камеры телефонов, а многие не удержались и пустились в пляс с артистами.

Четырёхпалубный теплоход «Виссарион Белинский» причалил к Уфе на несколько часов. Для пассажиров запланированы экскурсии по городу. У некоторых гостей башкирская столица вызвала воспоминания о молодости, а кто-то сегодня впервые открывает для себя Уфу. И ветреная погода – не помеха.

Круизный теплоход класса «река-море» – первый лайнер, который зашёл в Уфу с момента начала нынешней навигации. «Виссарион Белинский» уже третий год подряд доходит до башкирской столицы. Судно водоизмещением 3800 тонн может сделать это только по весне.

В Уфу до конца мая, по плану, должны зайти более десятка подобных судов, отметили в службе речных переправ. 1 мая ожидается прибытие четырёхпалубного теплохода «Александр Пушкин».