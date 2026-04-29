В Ишимбае общественники проверили качество школьного питания

Общественная палата Башкортостана провела выездной мониторинг в Ишимбае. Школьное питание в лицее №12 признали качественным, а вот детские площадки страдают от вандализма.

Председатель комиссии Анна Идрисова проверила питание в учреждении по чек-листу из десятков пунктов: чистота, горячие блюда, оплата картой школьника и полный порядок на пищеблоке. А вот дворовые площадки на улице Машиностроителей огорчили: надписи и граффити, по словам общественников, обесценивают чужой труд и бюджетные средства на благоустройство. Аналогичную проблему недавно зафиксировали и в Кумертау.