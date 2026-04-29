В Башкирии прошел детский фестиваль театрального искусства «Достояние будущего»

В Башкортостан приехали будущие звёзды со всей страны. Город Октябрьский принял Всероссийский детский межнациональный фестиваль театрального искусства «Достояние будущего».
Юные артисты и их наставники представили яркие, самобытные работы, отражающие богатство культурного многообразия нашей страны. На сцене встретились лучшие коллективы, чтобы продемонстрировать свое мастерство и побороться за звание лауреатов.
В жюри – федеральные эксперты, включая педагогов Щукинского театрального института. И юные творцы смогли покорить своим творчеством даже искушенных театралов.