В Шаранском районе прошёл семинар краеведов

В селе Зириклы прошёл межрайонный семинар краеведов. Дискуссия собрала гостей из Уфы, Москвы, Кушнаренково, Чекмагуша и Шарана. Гости посетили Музей боевой и трудовой славы зириклинской школы, созданный ещё в 1985 году, а также музей писателя-фронтовика Ибрагима Абдуллина.
Особое впечатление на гостей произвели юные краеведы – школьники, которые самостоятельно составили родословные своих семей. Семинар дал старт новым исследовательским проектам и, по словам участников, преподнёс каждому немало открытий. В планах – продолжить обмен опытом и совместную работу по сохранению истории родного края.