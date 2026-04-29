В Шаранском районе прошёл семинар краеведов

В селе Зириклы прошёл межрайонный семинар краеведов. Дискуссия собрала гостей из Уфы, Москвы, Кушнаренково, Чекмагуша и Шарана. Гости посетили Музей боевой и трудовой славы зириклинской школы, созданный ещё в 1985 году, а также музей писателя-фронтовика Ибрагима Абдуллина.