В Башкирии ожидаются дожди и ночные заморозки

В Башкирии в ближайшие два дня местами пройдут дожди. Прогноз опубликовал Башгидрометцентр.
Сегодня, 29 апреля, существенных осадков в республике не предвидится. Небольшой дождь возможен по северо-западу. Ветер южный и юго-западный, днем местами с сильными порывами. Температура воздуха составит +10, +15 градусов.
Завтра, 30 апреля, местами пройдет небольшой дождь, днем по юго-востоку до умеренного. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью ожидается 0, +5 градусов, при прояснениях похолодает до -5. Днем температура составит +10, +15 градусов.