У жителя Башкирии конфисковали квадроцикл за пьяную езду

В Иглинском районе местного жителя осудили за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

По данным прокуратуры, в декабре 2025 года мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции, когда он ехал на квадроцикле «Мотоленд». Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.