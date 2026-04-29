У жителя Башкирии конфисковали квадроцикл за пьяную езду

В Иглинском районе местного жителя осудили за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.
По данным прокуратуры, в декабре 2025 года мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции, когда он ехал на квадроцикле «Мотоленд». Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.
Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ и на 2 года лишил права управлять транспортными средствами. Квадроцикл конфисковали в доход государства.