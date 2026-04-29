В Уфе представили «Цифровой улей» и Единую цифровую платформу пчеловодства

Цифровизация дошла до пчеловодства. В Уфе представили «Цифровой улей» и объявили о старте продаж. Также показали Единую цифровую платформу для отрасли. Пилотный проект в прошлом году прошёл в семи регионах страны.

Цифровые технологии приходят в одну из самых традиционных отраслей республики – пчеловодство. В Уфе показали систему дистанционного мониторинга ульев.

Когда мы только начали, мы думали, что мы легко это все сделаем, но когда мы начали в ульи ставить датчики, пчелам это не понравилось. Оказывается, пчелы – как люди, они начали саботировать цифровизацию.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

Проект развивали около двух лет – решение формировали по итогам пилотирования и с учётом практики пчеловодов.

Сегодня мы уже готовим молодое поколение разрабатывать новые модели и сценарии производства продуктов питания, используя уже цифровые технологии. Мы хотим, чтобы, сохраняя традиционное пчеловодство, у нас был инструмент управления ульем, и все это на российской платформе и используя российские датчики. Все данные хранятся на российских серверах компании «Ростелеком». Это и безопасность, и развитие совершенства системы.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства
Башкортостан – один из ведущих регионов по производству мёда. Здесь рассчитывают, что новые решения помогут повысить эффективность пасек и сократить потери.

Самая основная история – это показатели жизнедеятельности пчел: это и СО2, и влажность, и температура, привес, пение пчелы. Это тоже очень важно: от того, как себя чувствуют пчелы, слышно по звуку, мы расшифровываемся звук и показываем индекс счастья пчелы. Это нужно для того, чтобы предотвращать роения – то, что выбивает жизнь пчелосемьи надолго и уводит от показателей прироста меда.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

Решение включает два продукта – «Цифровой улей» и Единую цифровую платформу пчеловодства. Первый собирает данные внутри улья, второй обрабатывает их и помогает управлять пасекой. Данные поступают в систему и доступны пчеловоду в режиме реального времени. Платформа анализирует показатели и заранее предупреждает о возможных отклонениях. Разработку уже применяют на практике – среди пользователей и первые покупатели.

Проще работать, пасека далеко, популяризация башкирского мёда. В проекте предусмотрен и формат аренды – управлять ульем можно дистанционно. Это делает пчеловодство доступным даже для тех, у кого нет собственной пасеки.

Ильдус Смаков, пчеловод
БАШКОРТТАР-БСТ