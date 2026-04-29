В Уфе представили «Цифровой улей» и Единую цифровую платформу пчеловодства

Цифровизация дошла до
пчеловодства. В Уфе представили «Цифровой улей» и объявили о старте продаж.
Также показали Единую цифровую платформу для отрасли. Пилотный проект в прошлом
году прошёл в семи регионах страны.
Цифровые технологии
приходят в одну из самых традиционных отраслей республики – пчеловодство. В Уфе
показали систему дистанционного мониторинга ульев.
Когда
мы только начали, мы думали, что мы легко это все сделаем, но когда мы начали в
ульи ставить датчики, пчелам это не понравилось. Оказывается, пчелы – как люди,
они начали саботировать цифровизацию.Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Проект развивали около
двух лет – решение формировали по итогам пилотирования и с учётом практики
пчеловодов.
Сегодня
мы уже готовим молодое поколение разрабатывать новые модели и сценарии производства
продуктов питания, используя уже цифровые технологии. Мы хотим, чтобы, сохраняя
традиционное пчеловодство, у нас был инструмент управления ульем, и все это на
российской платформе и используя российские датчики. Все данные хранятся на российских
серверах компании «Ростелеком». Это и безопасность, и развитие совершенства
системы.Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства
Башкортостан – один из
ведущих регионов по производству мёда. Здесь рассчитывают, что новые решения
помогут повысить эффективность пасек и сократить потери.
Самая
основная история – это показатели жизнедеятельности пчел: это и СО2,
и влажность, и температура, привес, пение пчелы. Это тоже очень важно: от того,
как себя чувствуют пчелы, слышно по звуку, мы расшифровываемся звук и
показываем индекс счастья пчелы. Это нужно для того, чтобы предотвращать роения
– то, что выбивает жизнь пчелосемьи надолго и уводит от показателей прироста
меда.Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Решение включает два
продукта – «Цифровой улей» и Единую цифровую платформу пчеловодства. Первый
собирает данные внутри улья, второй обрабатывает их и помогает управлять
пасекой. Данные поступают в систему и доступны пчеловоду в режиме реального
времени. Платформа анализирует показатели и заранее предупреждает о возможных
отклонениях. Разработку уже применяют на практике – среди пользователей и
первые покупатели.
Проще
работать, пасека далеко, популяризация башкирского мёда. В проекте предусмотрен
и формат аренды – управлять ульем можно дистанционно. Это делает пчеловодство
доступным даже для тех, у кого нет собственной пасеки.Ильдус Смаков, пчеловод