В Уфе поймали подростка за рулем мопеда

В Уфе инспекторы остановили 14-летнего водителя мопеда. Инцидент произошел на улице Рассветной.

По данным Госавтоинспекции, подросток ехал на мопеде «Альфа». У него не было необходимых документов и права управления транспортным средством.

На место вызвали мать юного водителя. В ее присутствии школьника отстранили от управления, а мопед отправили на спецстоянку.

Материалы в отношении родителей направили в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там решат вопрос о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.