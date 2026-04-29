В Башкирии засняли одного из самых скрытных обитателей леса

В заповеднике «Шульган-Таш» удалось снять редкие кадры азиатского барсука. Животное встретил госинспектор Хайдар Бикбаев.

Барсуки считаются одними из самых скрытных обитателей леса. Они ведут ночной образ жизни и днем почти не показываются, поэтому такая встреча – большая удача.

Как рассказали в заповеднике, барсуки обычно не уходят далеко от своей норы. Питаются они как растительной пищей, так и насекомыми, а также мелкими грызунами.

У этих животных есть интересная особенность: после весеннего спаривания развитие эмбриона зимой может приостанавливаться на несколько месяцев. Этот процесс называется задержкой имплантации, а детеныши появляются только через год.

Специалисты напоминают, что барсуки, как и медведи, могут быть носителями трихинеллеза – опасного паразитарного заболевания.