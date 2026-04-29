Глава Башкирии вручил пожарным ключи от нового спецтранспорта

Обновили автопарк ко Дню пожарной охраны. Глава Башкортостана вручил огнеборцам республики ключи от нового спецтранспорта. Полноприводные пожарные машины будут нести боевое дежурство в отдалённых районах, выезжая на экстренные вызовы в труднодоступные населённые пункты.

Кроме того, главы сельских поселений получили специализированные бочки с мотопомпами объёмом до 4 кубометров воды. Они передадут их добровольным пожарным отрядам.