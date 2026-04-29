В Уфе впервые прошел чемпионат «Геотур-2026»

Участниками конкурса выступали учащиеся 9-11 классов и студенты колледжей. На первом этапе любители географии проходили отборочные испытания: им нужно было рассказать про достопримечательности Башкортостана за три минуты в формате видео.
По итогам отбора из восьми команд в финал вышли четыре – это учащиеся Республиканского инженерного лицея-интерната, школы №45 с углублённым изучением отдельных предметов и две команды студентов из Уфимского лесотехнического техникума.
На заключительном этапе конкурса участников ждала встреча с потенциальными работодателями, а именно с представителем Министерства предпринимательства и туризма республики. Также в финале командам предстояло продумать туристический маршрут по республике. Лучшими стали ученики школы №45. Проект победителей в скором времени начнёт реализовываться, а сами участники команды получили дополнительные десять баллов при поступлении в Уфимский университет науки и технологий.