У Дворца борьбы появится новая пешеходная зона

Открытие пешеходной зоны Дворца борьбы: музыка, спорт, творчество и большой городской праздник под открытым небом.

Фото №1 - У Дворца борьбы появится новая пешеходная зона

Дворец борьбы приглашает жителей и гостей Уфы на яркое открытие новой пешеходной зоны — современного общественного пространства для отдыха, спорта и семейного досуга.

Праздничная программа развернётся с 18:00 до 22:00 на всей территории возле Дворца борьбы, которая на один вечер превратится в большую площадку городских активностей, творчества и живого общения.

Сцена, музыка и подарки

На главной сцене для гостей выступят уличные музыканты и кавер-группа «Париж». В течение вечера ведущий проведёт интерактивные конкурсы и розыгрыши призов.

Среди подарков:

  • путёвка в детский летний лагерь от детского центра «Изумрудный город»;
  • пригласительный билет на двоих на концерт певицы МакSим;
  • и другие приятные сюрпризы.

Город мастеров и творчество для всей семьи

На территории мероприятия разместится ярмарка «Город мастеров», где гости смогут познакомиться с работами ремесленников и принять участие в мастер-классах для детей и взрослых.

В программе:

  • роспись глиняных фигурок и камней;
  • изготовление свечей из натуральной вощины;
  • головоломки и филворды;
  • интерактивная игра «Сыщик — получи подарок»;
  • мастер-класс по лепке воздушным пластилином.

Также все желающие смогут заказать портрет у уличного художника, а мастер-шоу на гончарном круге проведёт художник и дизайнер Артур Алимгузин.

Фотоискусство и атмосферные кадры

Рядом будет работать фотовыставка «Уфа — спортивная», где представят свои работы фотохудожники Светлана Садыкова и Евгений Буров.

Кроме того, каждый сможет бесплатно сделать моментальное фото в фотобудке на фоне Дворца борьбы.

Зона драйва: радиомодели и техника

Любителей скорости и зрелищ ждёт трасса клуба радиомоделистов RCUFA. Гости увидят захватывающие заезды радиоуправляемых автомобилей масштаба 1:10: мини-дрифт, прыжки на трамплинах и показательные выступления пилотов чемпионатов России.

Желающие смогут попробовать себя в роли пилота под руководством опытных инструкторов.

Спорт для всех

Для поклонников активного образа жизни подготовлены спортивные площадки:

  • зона свободной игры в стритбол, где можно будет получить автограф, сделать фото и сыграть с игроками баскетбольного клуба «Динамо» — Данилой Донсковым и Глебом Бедняковым;
  • площадка мини-футбола под руководством чемпиона Республики Башкортостан по футболу (2018) Ивана Скоробогатова;
  • спортивные эстафеты и конкурсы с аниматорами (с 18:30 до 20:30);
  • серия открытых фитнес-мастер-классов.

Расписание мастер-классов:

  • 18:30 – 19:10 — восточная пластика;
  • 19:20 – 20:00 — интенсивная тренировка;
  • 20:10 – 20:50 — стрейчинг;
  • 21:00 – 21:40 — йога.

Вкусный отдых и вечерний финал

На протяжении всего вечера будут работать точки стрит-фуда, напитков, сладкой ваты и мороженого, а также комфортная зона отдыха с креслами-мешками.

Кульминацией праздника станет вечерняя программа с 20:30 до 22:00 у главного входа во Дворец борьбы, где заработает амфитеатр.

Здесь гостей ждёт музыкальное шоу «Хор в квадрате» — любимые песни, которые весь город исполнит вместе.

Новый центр притяжения города

Открытие пешеходной зоны Дворца борьбы — это не просто праздник, а начало новой городской истории. Пространство создано как место встреч, спорта, культуры и отдыха для людей всех возрастов.

Это будет вечер, когда площадь перед Дворцом борьбы наполнится музыкой, смехом и настоящим городским настроением.

