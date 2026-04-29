У Дворца борьбы появится новая пешеходная зона

Открытие пешеходной зоны Дворца борьбы: музыка, спорт, творчество и большой городской праздник под открытым небом.

Дворец борьбы приглашает жителей и гостей Уфы на яркое открытие новой пешеходной зоны — современного общественного пространства для отдыха, спорта и семейного досуга.

Праздничная программа развернётся с 18:00 до 22:00 на всей территории возле Дворца борьбы, которая на один вечер превратится в большую площадку городских активностей, творчества и живого общения.

Сцена, музыка и подарки

На главной сцене для гостей выступят уличные музыканты и кавер-группа «Париж». В течение вечера ведущий проведёт интерактивные конкурсы и розыгрыши призов.

Среди подарков:

путёвка в детский летний лагерь от детского центра «Изумрудный город»;

пригласительный билет на двоих на концерт певицы МакSим;

и другие приятные сюрпризы.

Город мастеров и творчество для всей семьи

На территории мероприятия разместится ярмарка «Город мастеров», где гости смогут познакомиться с работами ремесленников и принять участие в мастер-классах для детей и взрослых.

В программе:

роспись глиняных фигурок и камней;

изготовление свечей из натуральной вощины;

головоломки и филворды;

интерактивная игра «Сыщик — получи подарок»;

мастер-класс по лепке воздушным пластилином.

Также все желающие смогут заказать портрет у уличного художника, а мастер-шоу на гончарном круге проведёт художник и дизайнер Артур Алимгузин.

Фотоискусство и атмосферные кадры

Рядом будет работать фотовыставка «Уфа — спортивная», где представят свои работы фотохудожники Светлана Садыкова и Евгений Буров.

Кроме того, каждый сможет бесплатно сделать моментальное фото в фотобудке на фоне Дворца борьбы.

Зона драйва: радиомодели и техника

Любителей скорости и зрелищ ждёт трасса клуба радиомоделистов RCUFA. Гости увидят захватывающие заезды радиоуправляемых автомобилей масштаба 1:10: мини-дрифт, прыжки на трамплинах и показательные выступления пилотов чемпионатов России.

Желающие смогут попробовать себя в роли пилота под руководством опытных инструкторов.

Спорт для всех

Для поклонников активного образа жизни подготовлены спортивные площадки:

зона свободной игры в стритбол, где можно будет получить автограф, сделать фото и сыграть с игроками баскетбольного клуба «Динамо» — Данилой Донсковым и Глебом Бедняковым;

площадка мини-футбола под руководством чемпиона Республики Башкортостан по футболу (2018) Ивана Скоробогатова;

спортивные эстафеты и конкурсы с аниматорами (с 18:30 до 20:30);

серия открытых фитнес-мастер-классов.

Расписание мастер-классов:

18:30 – 19:10 — восточная пластика;

19:20 – 20:00 — интенсивная тренировка;

20:10 – 20:50 — стрейчинг;

21:00 – 21:40 — йога.

Вкусный отдых и вечерний финал

На протяжении всего вечера будут работать точки стрит-фуда, напитков, сладкой ваты и мороженого, а также комфортная зона отдыха с креслами-мешками.

Кульминацией праздника станет вечерняя программа с 20:30 до 22:00 у главного входа во Дворец борьбы, где заработает амфитеатр.

Здесь гостей ждёт музыкальное шоу «Хор в квадрате» — любимые песни, которые весь город исполнит вместе.

Новый центр притяжения города

Открытие пешеходной зоны Дворца борьбы — это не просто праздник, а начало новой городской истории. Пространство создано как место встреч, спорта, культуры и отдыха для людей всех возрастов.