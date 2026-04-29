У Дворца борьбы появится новая пешеходная зона

Открытие пешеходной зоны Дворца борьбы: музыка, спорт, творчество и большой городской праздник под открытым небом.
Дворец борьбы приглашает жителей и гостей Уфы на яркое открытие новой пешеходной зоны — современного общественного пространства для отдыха, спорта и семейного досуга.
Праздничная программа развернётся с 18:00 до 22:00 на всей территории возле Дворца борьбы, которая на один вечер превратится в большую площадку городских активностей, творчества и живого общения.
Сцена, музыка и подарки
На главной сцене для гостей выступят уличные музыканты и кавер-группа «Париж». В течение вечера ведущий проведёт интерактивные конкурсы и розыгрыши призов.
Среди подарков:
Город мастеров и творчество для всей семьи
На территории мероприятия разместится ярмарка «Город мастеров», где гости смогут познакомиться с работами ремесленников и принять участие в мастер-классах для детей и взрослых.
В программе:
Также все желающие смогут заказать портрет у уличного художника, а мастер-шоу на гончарном круге проведёт художник и дизайнер Артур Алимгузин.
Фотоискусство и атмосферные кадры
Рядом будет работать фотовыставка «Уфа — спортивная», где представят свои работы фотохудожники Светлана Садыкова и Евгений Буров.
Кроме того, каждый сможет бесплатно сделать моментальное фото в фотобудке на фоне Дворца борьбы.
Зона драйва: радиомодели и техника
Любителей скорости и зрелищ ждёт трасса клуба радиомоделистов RCUFA. Гости увидят захватывающие заезды радиоуправляемых автомобилей масштаба 1:10: мини-дрифт, прыжки на трамплинах и показательные выступления пилотов чемпионатов России.
Желающие смогут попробовать себя в роли пилота под руководством опытных инструкторов.
Спорт для всех
Для поклонников активного образа жизни подготовлены спортивные площадки:
Расписание мастер-классов:
Вкусный отдых и вечерний финал
На протяжении всего вечера будут работать точки стрит-фуда, напитков, сладкой ваты и мороженого, а также комфортная зона отдыха с креслами-мешками.
Кульминацией праздника станет вечерняя программа с 20:30 до 22:00 у главного входа во Дворец борьбы, где заработает амфитеатр.
Здесь гостей ждёт музыкальное шоу «Хор в квадрате» — любимые песни, которые весь город исполнит вместе.
Новый центр притяжения города
Открытие пешеходной зоны Дворца борьбы — это не просто праздник, а начало новой городской истории. Пространство создано как место встреч, спорта, культуры и отдыха для людей всех возрастов.
Это будет вечер, когда площадь перед Дворцом борьбы наполнится музыкой, смехом и настоящим городским настроением.