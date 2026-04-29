В Уфе появилась лексическая картотека им. Акрама Биишева

В Уфе создана лексическая картотека имени выдающегося ученого, лингвиста Акрама Биишева. Официальная церемония присвоения фонду, объединяющему более 3 миллионов башкирских слов, состоялась в Институте истории, языка и литературы УФИЦ РАН.

Неслучайно мероприятие, посвященное 100-летию Акрама Гибадулловича, было организовано именно в федеральном центре. За время работы в институте ученому удалось внести значительный вклад в развитие башкирского языкознания. Свидетельство об увековечении памяти лингвиста официально передано в отдел Института истории, языка и литературы. Мероприятие продолжилось в формате расширенного заседания ученого совета.