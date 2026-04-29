Трагедия в Башкирии: мать и дочь погибли при пожаре в квартире

В Нефтекамске две пожилые женщины погибли при пожаре в многоквартирном доме на проспекте Юбилейном.

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром, 29 апреля. В одной из трехкомнатных квартир загорелось домашнее имущество, помещение сильно задымилось.

У входной двери квартиры пожарные обнаружили двух женщин – 66 и 92 лет. По предварительным данным, это были мать и дочь. Звеном газодымозащитной службы удалось спасти троих человек. Пожар потушили на площади 5 кв.м.

Причины случившегося выясняются.