Не услышал поезд из-за сильного ветра: в Башкирии погиб пенсионер

Под Стерлитамаком пригородный поезд сбил 71-летнего мужчину. Происшествие случилось вечером 27 апреля на 158 км перегона «Аллагуват — Стерлитамак».

Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, пенсионер находился рядом с железнодорожными путями. Машинист заметил человека, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако из-за сильного ветра мужчина не услышал предупреждения, а поезд не успел остановиться.

Пострадавшего доставили в реанимацию с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось.

Следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Фото: Центральный МСУТ СКР.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии