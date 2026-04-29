Глава Башкирии обсудил с представителями Госдумы развитие индустрии гостеприимства

О развитии туризма и туристической инфраструктуры говорили сегодня в Доме Республики. Глава Башкортостана встретился с председателями профильных комитетов Госдумы России Александром Дёминым и Сангаджи Тарбаевым.
Обсудили развитие индустрии гостеприимства в регионе, а также расширение внутреннего и въездного туризма, укрепление потенциала республики, инструменты поддержки малого и среднего бизнеса этой отрасли.
Отметим, по итогам 2025 туристический поток в Башкортостан составил более 1,9 млн поездок. Республика также занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по развитию санаторно-курортного направления.