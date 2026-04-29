В Башкирии прошел финал фестиваля «Достояние будущего»

В Башкирии развивают событийный туризм, в том числе детский. Культурные мероприятия для юных талантов могут помочь развитию малых городов. Как пример – прошедший в городе Октябрьском финал Всероссийского фестиваля «Достояние будущего». Приехали более 300 участников из разных регионов России. Они представили серьезный репертуар, который оценили педагоги Щукинского театрального института.