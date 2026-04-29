В Уфе состоялся турнир «Ворота в спорт» памяти Амира Даукаева

Разные поколения воспитанников «Салавата Юлаева» сыграли друг с другом на турнире «Ворота в спорт», посвящённом памяти Амира Даукаева. Уникальное мероприятие проводится ежегодно. На нём выпускники школы хоккейного клуба играют сначала на групповой стадии, а затем борются за призовые места. Кто оказался сильнее в этом году?

Строители, нефтяники, детские тренеры – у каждого из этих ветеранов спорта свой путь, но объединяет их одно: в своё время все они прошли школу «Салавата Юлаева». На турнире «Ворота в спорт», посвящённом памяти Амира Даукаева, встретились шесть команд: пять коллективов по году выпуска, а также объединение ветеранов клуба.

В финале хоккеисты 1983-1984 годов рождения сыграли с самыми молодыми участниками турнира. Именно команда «СЮ 90-91» заняла первое место в прошлом году. В этот раз победу одержали более опытные спортсмены. Точку в матче поставил гол в пустые ворота на последних секундах.

Однако результат в этом турнире играет второстепенную роль. Как признаются сами участники, главное – это возможность вновь встретиться и сыграть всем вместе.