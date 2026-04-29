В Уфе прошёл открытый чемпионат республики по каратэ

В Уфе прошёл 37-й открытый чемпионат Республики Башкортостан по каратэ. Турнир посвятили 81-й победе в Великой Отечественной войне. На татами выступали как совсем юные спортсмены, так и «ветераны» каратэ. Поединки проходили в двух дисциплинах: кумите и ката. О том, как прошли старты, – в нашем сюжете.

Спустя шесть лет – снова на татами. Первое выступление на соревнованиях за столь долгое время у Юрия Максимова. Он не планировал принимать участие в них, ведь для себя оставил турниры позади, но случайное приглашение друга детства изменило всё. 15-летний багаж боевого опыта раскрылся в поединке и стал решающим фактором победы Юрия.

Уверенность в своих силах, боевой характер, техничные приёмы – всё это демонстрирует на татами Полина Антипина. Удар за ударом, балл за баллом – и победа уже у неё в руках. Со счётом 4:1 она завершает этот поединок.

Выпускники Федерации каратэ выступили с показательными номерами: ветераны спорта передали эстафету молодому поколению. Прошедшие старты стали уникальными не только для участников соревнований, но и для судейской бригады. На этой площадке они подтверждали свои знания для повышения квалификации и получения категории.