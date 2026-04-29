В Уфе прошло совещание Наблюдательного совета по реставрации памятника Салавату Юлаеву

Батыру тоже нужен отдых. После большого интервью Главы Башкортостана о катастрофическом состоянии главного символа республики члены Наблюдательного совета по реставрации памятника Салавату Юлаеву провели совещание в цехе, где проводятся работы. Общественники смогли оценить состояние скульптуры после того, как специалисты сняли все слои краски, и своими глазами увидели дефекты памятника. Их уже набралось более 1200, при том что реставраторы обследовали чуть больше половины скульптуры.

Больше всего опасений у специалистов вызвала фигура коня, на шее которого от ветровой нагрузки, осадков и коррозии образовалась большая трещина. Если бы памятник своевременно не демонтировали и не увезли на реставрацию, трёхтонная голова лошади в скором времени просто оторвалась бы, что могло привести к трагедии.

Если посмотрите, то часть дефектов уже отмечена. И мы видим качество самой отливки первоначальной. Также уже пошли волосяные трещины, они очень заметны. Металл уже не выдержит. Эту деталь придётся полностью отливать заново. Процентов 60-70 будет отливаться по-новому, из нового металла. Но это тоже не даёт гарантии, что оставшиеся металл и детали сохранят свою устойчивость к ветряным нагрузкам и погодным условиям. Пётр Волков, заместитель руководителя реставрационной группы

Несущая конструкция внутри памятника, по сути, независима от внешней оболочки. Мало того, что она повреждена, она, по сути, не снимает в полном объёме нагрузку с внешней оболочки. Отсутствует несущая конструкция в голове коня. А мы видим, что это достаточно массивная часть скульптуры. И получается, вес, плюс ветровые нагрузки, плюс атмосферные воздействия давят на голову коня, и она держит саму себя. Салават Кулбахтин, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, председатель Наблюдательного совета

В не менее плачевном состоянии находится и сама фигура Салавата Юлаева: местами она проржавела насквозь. Реставраторы зафиксировали серьёзные структурные повреждения. По словам специалистов, чугун, из которого отлита скульптура, изначально содержал высокую долю шлака, а многолетнее воздействие атмосферных факторов лишь усугубило ситуацию. Члены Наблюдательного совета убедились в этом лично. После завершения дефектовки всего многотонного памятника совместно с реставраторами будет принято решение о том, каким образом будет продолжена дальнейшая работа.

Для нас этот памятник значим. Это символ, и он узнаваем. Все знают, что Медный всадник – это Петербург, Родина-мать – это Волгоград. Это всегда узнаваемые памятники. В данном случае Тавасиев, конечно, сделал для нас выдающуюся монументальную фигуру, которая достойна и с точки зрения скульптуры большого уважения, и восприятия. Это выдающийся скульптурный проект и архитектуры. Для нашей республики Салават Юлаев – это наш человек. Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан