В Уфе прошло совещание Наблюдательного совета по реставрации памятника Салавату Юлаеву

Батыру
тоже нужен отдых. После большого интервью Главы Башкортостана о
катастрофическом состоянии главного символа республики члены Наблюдательного совета
по реставрации памятника Салавату Юлаеву провели совещание в цехе, где
проводятся работы. Общественники смогли оценить состояние скульптуры после
того, как специалисты сняли все слои краски, и своими глазами увидели дефекты
памятника. Их уже набралось более 1200, при том что реставраторы обследовали
чуть больше половины скульптуры.
Больше
всего опасений у специалистов вызвала фигура коня, на шее которого от ветровой
нагрузки, осадков и коррозии образовалась большая трещина. Если бы памятник
своевременно не демонтировали и не увезли на реставрацию, трёхтонная голова
лошади в скором времени просто оторвалась бы, что могло привести к трагедии.
Если посмотрите, то часть дефектов
уже отмечена. И мы видим качество самой отливки первоначальной. Также уже пошли
волосяные трещины, они очень заметны. Металл уже не выдержит. Эту деталь придётся
полностью отливать заново. Процентов 60-70 будет отливаться по-новому, из
нового металла. Но это тоже не даёт гарантии, что оставшиеся металл и детали
сохранят свою устойчивость к ветряным нагрузкам и погодным условиям.Пётр Волков, заместитель руководителя реставрационной группы
Несущая конструкция внутри памятника,
по сути, независима от внешней оболочки. Мало того, что она повреждена, она, по
сути, не снимает в полном объёме нагрузку с внешней оболочки. Отсутствует
несущая конструкция в голове коня. А мы видим, что это достаточно массивная
часть скульптуры. И получается, вес, плюс ветровые нагрузки, плюс атмосферные
воздействия давят на голову коня, и она держит саму себя.Салават Кулбахтин, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, председатель Наблюдательного совета
В
не менее плачевном состоянии находится и сама фигура Салавата Юлаева: местами
она проржавела насквозь. Реставраторы зафиксировали серьёзные структурные
повреждения. По словам специалистов, чугун, из которого отлита скульптура,
изначально содержал высокую долю шлака, а многолетнее воздействие атмосферных
факторов лишь усугубило ситуацию. Члены Наблюдательного совета убедились в этом
лично. После завершения дефектовки всего многотонного памятника совместно с
реставраторами будет принято решение о том, каким образом будет продолжена
дальнейшая работа.
Для нас этот памятник значим. Это
символ, и он узнаваем. Все знают, что Медный всадник – это Петербург, Родина-мать
– это Волгоград. Это всегда узнаваемые памятники. В данном случае Тавасиев,
конечно, сделал для нас выдающуюся монументальную фигуру, которая достойна и с
точки зрения скульптуры большого уважения, и восприятия. Это выдающийся
скульптурный проект и архитектуры. Для нашей республики Салават Юлаев – это наш
человек.Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан
Следы износа, выветривания и образовавшиеся
трещины, как говорят специалисты, угрожали и целостности конструкции, и облику
памятника, каким мы его видели. Сейчас такой ветер стоит, и дальше такая
погода. Наверное, так оставлять его было нельзя. Сейчас потихоньку, аккуратно,
всё приводят в достойный вид.Шамиль Валеев, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан