В Уфе прошёл первый в этом году Парад Победы у дома ветерана

Это дань памяти и уважения 97-летнему Исаку Ароновичу Рубину, чья юность пришлась на самые суровые годы в истории страны. В шествии приняли участие парадные расчёты военнослужащих и воспитанников кадетских, юнармейских и шаймуратовских классов, росгвардейцы и корпус морской пехоты. Всего более 300 человек. О жизни ветерана и победном шествии новых поколений – в нашем сюжете.

Знакомый мотив песен военных лет звучит здесь почти каждый день. И хоть руки уже не слушаются, душа продолжает петь и помнить. Исаку Ароновичу 97 лет. Война пришла, когда ему, ученику Уфимской музыкальной школы, было 13 лет. Спустя два года началась служба.

Юный скрипач и пианист играл в оркестре. Поднимал дух тех, кто возвращался с фронта с ранениями, и провожал тех, кто отправлялся защищать Отчизну. Будучи ребёнком, ни на шаг не отставал от взрослых товарищей. День Победы встретил в Уфе.

После войны окончил музучилище и сельскохозяйственный институт. Работал в сфере лесной промышленности и преподавал в детской музыкальной школе. Сегодня Исак Аронович – почётный гражданин Уфы и первый в этом году ветеран, у дома которого провели персональный Парад Победы.

Под звуки духового оркестра во дворе ветерана торжественным маршем прошли военнослужащие и кадеты, а юные артисты исполнили для героя песни военных лет. Поздравить ветерана пришли и представители администрации, волонтёры и общественные деятели.