В школах Уфы проходят «Уроки добра»

В уфимских школах проходят «Уроки добра». Это проект «Дай лапе шанс» благотворительного фонда «Верность», реализуемый на грант администрации города. На занятиях с детьми обсуждают ответственное обращение с животными, рассуждают на темы добра и милосердия и даже затрагивают вопросы выбора профессии.

Всё о братьях наших меньших. Как правильно общаться с собаками? Какие сигналы подают нам питомцы? Что значит быть внимательным и заботливым? Простые, казалось бы, истины, в которые иногда забывают посвящать малышей.

Так у благотворительного фонда «Верность» зародился проект «Дай лапе шанс». «Уроки добра» проводит профессиональный психолог, и для ребят время летит незаметно. О важных темах на понятном для детей языке – через викторину, игры и общение. Спустя время они уже наперебой рассказывают о своих питомцах и делятся мечтами.

А благотворительный фонд «Верность», который и проводит «Уроки добра», нашёл столько собак, что пришлось открывать приют. Сейчас в нём около 30 постояльцев, но ещё больше четвероногих уже пристроены в семьи. Всё началось с одной собаки, попавшей в беду, которой компания подруг решила помочь.

Здесь история каждой собаки вполне могла бы лечь в основу фильма, над которым потом плакали бы не меньше, чем над «Хатико». Над кем-то издевались хозяева, других пытались отравить. Почти каждый хвостик ищет дом, но есть и такие подопечные, для которых это последний приют.

Все, на ком держится приют, – это обычные женщины, просто с добрыми сердцами. У них есть работа, семьи, но свободное время они проводят здесь, помогают и мужья.