В Башкирии чествовали председателя Совета ветеранов образования

Землячество Мечетлинского района чествовало Фанию Асадуллину, которая почти 60 лет своей жизни отдала образованию. Детство женщины, родившейся в 1936 году, пришлось на тяжелые военные годы. После Великой Отечественной она окончила Башкирский государственный университет.
Трудовую деятельность молодой специалист начала в отделе образования Архангельского района, затем была назначена директором школы. Неоднократно избиралась депутатом районного совета.
Где бы она ни работала, какую бы должность ни занимала, Фания Казыхановна поддерживает тесные связи с родным районом: помогает укреплять материальную базу и кадровый потенциал учебных заведений, долгие годы возглавляет Мечетлинское землячество в городе Уфе и Совет ветеранов образования.