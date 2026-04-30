В Уфе стартовали военно-спортивные игры «Юные защитники Отечества»

В Уфе стартовали первые республиканские военно-спортивные игры «Юные защитники Отечества». Площадка собрала команды из кадетских классов школ со всего региона. Участники прошли через состязания по различным дисциплинам.

Самое важное – испытания на скорость и технику. За считанные секунды кадетам предстояло разобрать и собрать автоматы. Параллельно судьи оценивали меткость броска учебной гранаты: здесь важен не только результат, но и техника безопасности.