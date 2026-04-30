В Башкирии прошла спартакиада Октябрьского медицинского округа

Село Шаран приняло спартакиаду Октябрьского медицинского округа. Ежегодно в апреле это мероприятие объединяет специалистов с целью пропаганды здорового образа жизни. Семь медицинских организаций представили свои команды, состоящие из 11 человек.

Участники состязались в стрельбе, плавании, дартсе и подвижных играх, а также сдавали нормативы. По итогам соревнований третье место завоевали сотрудники Бакалинской больницы. Хозяева Спартакиады из Шарана расположились на второй строчке. А лучшими стали медработники из Белебея. Именно там пройдет мероприятие в следующем году.