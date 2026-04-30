Уфимец обворовывал церкви, а после возвращался ставить свечи

В Уфе полицейские задержали 67-летнего местного жителя, которого подозревают в серии краж из церквей и часовен. Мужчина ранее уже был неоднократно судим.

Один из эпизодов произошел в часовне Богородско-Уфимского храма на улице Тухвата Янаби. По данным МВД по РБ, злоумышленник отжал пластиковое окно, проник внутрь, похитил ящик для пожертвований и сотовый телефон. Через несколько дней похожая кража произошла в церкви-часовне иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». На этот раз окно было разбито ломом, после чего из помещения снова пропали пожертвования.

Предварительно установлено, что мужчина мог действовать в нескольких районах Уфы. Похищенные деньги, по его словам, он тратил на еду и алкоголь. Также проверяется его причастность к краже кошелька у посетительницы кафе и попытке кражи из храма в Октябрьском.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. По всем фактам возбуждены уголовные дела.